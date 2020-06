SOLARO – Tredicimila euro del Superenalotto sono andati a Solaro: dei tre “5” che si sono registrati alla penultima estrazione, quella di giovedì sera, uno faceva appunto riferimento ad una giocata effettuata a Solaro: al fortunato sono andati, per la precvisione 13.862,67 euro. Stesso copione per altri due giocatori, per una schedina giocata a Lecco ed una a San Donato Milanese.

Dopo che anche ieri sera nessuno l’ha vinto, il jackpot ha raggiunto i 51 milioni di euro, prossimo tentativo per vincerli con l’estrazione numero 54, martedì 16 giugno. Guardando ai pregressi, l’ultimo jackpot andato in Lombardia risale al 13 agosto dell’anno scorso, con una vincita però davvero memorabile, 209,1 milioni di euro, vinti a Lodi. L’ultima volta del “6” è stato invece il 28 gennaio di quest’anno,m con jackpot di 67 milioni finito nel paese di Arcola, a La Spezia in Liguria.

(foto archivio: una veduta del centro di Solaro, dove stavolta si è fermata la Dea bendata del Superenalotto)

14062020