GERENZANO – In salita oggi non solo quello di Caronno Pertusella ma anche quello di Gerenzano, per quanto concerne i nuovi casi positivi al coronavirus. I dati odierni parlano di un +1 che porta il totale in paese, dall’inizio della pandemia, a 30 cittadini colpiti dal virus (molti comunque sono intanto guariti).

In zona, +3 a Caronno Pertusella. Sono quasi tutti in Lombardia, oggi, i nuovi casi di positività al coronavirus. Il dato odierno porta a 91.917 i contagiati in Lombardia dall’inizio della pandemia, oggi +244. In sostanza, l’86 per cento di tutti i casi che sono stati registrati oggi in Italia, fanno riferimento appunto alla Lombardia. In Lombardia il 6 per cento delle persone sottoposte a tampone, ha evidenziato di avere contratto il virus, contro una media del resto d’Italia dello 0.33 per cento. In ambito locale, fra Comasco, Brianza e Varesotto +44 nuovi casi.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio: recente cerimonia in Municipio)

15062020