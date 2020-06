SARONNO – Nessun nuovo caso di positività al coronavirus oggi in tutta la zona del Saronnese, ad eccezione di Cislago.

Ecco il riepilogo (con il dato del giorno prima in caso di variazioni):

Saronno 239

Uboldo 19

Origgio 35

Caronno Pertusella 101

Gerenzano 30

Cislago 36 (35)

In zona, +1 a Cislago. Torna ad abbassarsi il numero giornaliero delle persone contagiate dal coronavirus in Lombardia: oggi, secondo il bollettino della Protezione civile, +143 casi (ieri erano +259, sempre secondo la Prociv). Dei +143 casi odierni in Lombardia, +22 sono nel Varesotto. Emerge dai dati quotidiani appena diffusi da Regione Lombardia sull’emegenza coronavirus ed i nuovi contagi. Nel comasco +10 mentre in Brianza se ne sono contati +7.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

16062020