SARONNO – Esame di maturità, Saronno è il polo scolastico di riferimento per tutto il comprensorio: ecco i presidenti delle commissioni d’esame nominsti dal provveditorato per quanto riguarda i licei presenti in città.

Al liceo classifico statale “Legnani” di Saronno la presidente di commissione è Tiziana Antonia Monti proveniente dall’Iss Russell di Garbagnate Milanese; per il linguistico i presidenti sono Edina Furlan e Francesco Guarnaccia; per quanto riguarda le “scienze umane” presidente Franco Amati, provenienti dal liceo statale “Manzoni” di Varese e per altre sezioni Giovanna Angela Di Via proveniente dal “Frattini” di Varese.

Al liceo scientifico statale “Grassi” di Saronno i presidenti sono Vincenzo Pacillo e Maria Ambrosio.

Allo scientifico del collegio Arcivescovile “Castelli” di Saronno è Franco Carenzo.

Al linguistico delle Orsoline di San Carlo presidente di commissione è Anna Maria Rossato; per le “scienze umane” presidente Chiara Lanzani.

(foto: una immagine del liceo scientifico “Grassi” di via Benedetto Croce a Saronno)

13062020