Fbc Saronno: nozze con il Genoa per le giovanili

SARONNO – Il presidente Simone Sartori l’aveva detto, di voler potenziare il settore giovanile; ora la notizia che il Fbc Saronno ha stretto un accordo con il Genoa per diventare punto di riferimento sul territorio della “academy” giovanile del club ligure.

Riepilogano dal Fbc Saronno:

La societá Fbc Saronno 1910 è felice di comunicare che dalla prossima stagione sportiva 2020-2021 sarà affiancata nella crescita tecnica sportiva ed educativa dalla Genoa Soccer Academy, la societá crede fortemente in questa collaborazione che porterà ad alzare il livello della preparazione tecnica del nostro team di allenatori e la crescita dei nostri ragazzi.

In sostanza ai tecnici saronnesi sarà data l’opportunità di perfezionarsi e “crescere” grazie al supporto del team del Genoa, con periodici incontri e corsi, mentre per i giovani saronnesi ci sarà un “monitoraggio” da parte dello staff del Genoa. Il tutto in vista della prossima stagione, alla quale il Saronno sta già lavorando sotto i profilo organizzativo.

18062020