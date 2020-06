Cinema sotto le stelle, buona la prima: dall’emozione di Miglino alle misure di sicurezza

SARONNO – Grande emozione ieri sera in Casa Morandi per il debutto del cinema sotto le stelle che riaperto le iniziative culturale in città post lockdown.



A fare gli onori di casa con Vittorio Mastrorilli della Mastercinema società che gestisce il cinema Pellico e Prealpi e l’assessore alla Cultura Maria Assunta Miglino che con emozione ha ricordato come fosse la prima volta che presenziava ad un’iniziativa culturale a Saronno dallo scorso febbraio.



A salire sul palco per salutare il pubblico e presentare la programmazione delle prime settimane anche Laura Succi, presidente onorario dell’Unitre che collabora con Comune e cinema Pellico per l’iniziativa.

Grande attenzione per le misure di sicurezza dai percorsi con tanto di punti gialli per mantenere le distanze ai posti numerati (le classiche sedie rosse dell’area estiva sono ora corredate da bollini con sedie e numero tutti posizionate ad un metro di distanza l’una dall’altra).



Lo spettacolo di debutto è stato “Permette? Alberto Sordi” una proiezione gratuita offerta dal comune di omaggiare il grande artista nel centenario della nascita dell’attore.