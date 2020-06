SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la lettera scritta da Francesco Licata, al momento fuori Saronno, per la presentazione di Augusto Airoldi come candidato della coalizione formata da Pd con le civiche [email protected] e Augusto Airoldi sindaco.

Cari tutti,

oggi ci facciamo carico di una nuova sfida per il rilancio della nostra Città. A breve torneremo alle urne per decidere del nostro futuro, un futuro che sarà sì incerto ma al quale soprattutto guardiamo fiduciosi perché sia pieno di opportunità. Sta a noi decidere del nostro destino, solo a noi, Saronno ha assoluta necessità di essere guidata in maniera forte e coraggiosa da una persona che abbia le capacità di farlo e questa persona è Augusto Airoldi.

Mi duole non poter oggi essere qui con voi a lanciare la campagna elettorale dell’amico Augusto ma in questo momento sono con la mia famiglia fuori Saronno per un piccolo periodo pianificato da tempo. Spero che capirete.

Abbiamo la assoluta necessità di interpretare al meglio quello che sarà il nostro mondo e soprattutto la nostra nuova Città, non perdendo tempo e soprattutto mettendo in campo le forze e le risorse migliori. Il mostro, il Covid 19, ci ha costretto a cambiare per un po’ le nostre vite, il tiranno ha tentato di piegarci ma la nostra Resistenza lo ha fermato. Non è ancora finita, di strada ce n’è ancora molta da percorrere ma insieme ed uniti vinceremo e cacceremo il dittatore. Dobbiamo dimostrare noi di saper rinascere migliori ed anche a Saronno dobbiamo quindi essere motivati e capaci di ricostruire.

Augusto ha le carte in regola per saper cogliere positivamente questo cambiamento e questa voglia di riscatto e di ricostruzione, ha la capacità di trasformare una situazione che è stata per tutti noi drammatica in un’opportunità di rilancio.

Costruiremo una città che sia capace di guardare a tutti, ai più deboli, ai più fragili e soprattutto, se mi è concesso ai bambini e ai giovani, che sono il nostro futuro. Non c’è futuro senza di loro ed oggi ripartiamo da qui.

Progetteremo nuovamente i nostri spazi, il nostro modo di muoverci e di lavorare.

Daremo forza alle nostre idee per farle camminare su gambe forti, le nostre e quelle di Augusto. Ne abbiamo le capacità e lo dobbiamo a noi stessi ed alla Città.

E’ per questo gli faccio un enorme in bocca al lupo, ed un enorme in bocca al lupo a tutta Saronno perchè sappia con lui ed insieme a lui rinascere e rigenerarsi.

Ci vedremo presto in questa che sarà una campagna elettorale diversa dalle altre ma forse per questo ancora più sfidante e degna di essere affrontata.

Un abbraccio

Francesco