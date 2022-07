x x

SARONNO – Il cortile di Casa Morandi in viale Santuario è stato allestito questa settimana: sedie colorate attendono soltanto i primi spettatori del “Cinema sotto le stelle”, la tradizionale rassegna di cinema estivo all’aperto proposta dalla Mastercine sas con la collaborazione del Comune di Saronno e dell’Unitre, l’Università delle tre età. Un programma messo a punto dalla direzione artistica del cinema Prealpi e dall’assessorato municipale alla Cultura, inserito nelle iniziative promosse dall’Amministrazione saronnese per l’estate 2022.

Il via è stato dato l’altra sera con “Assassinio sul Nilo” e si prosegue (sempre dalle 21.30) poi per tutta l’estate, fino all’11 settembre, con la proiezione di pellicole di grande interesse, sia sotto il profilo della qualità sia della capacità di far riflettere ed emozionare, oltre che divertire, il pubblico.

(foto: le nuove sedie e l’allestimento 2022 del cinema sotto le stelle nel cortile del complesso culturale di Casa Morandi in viale Santuario a Saronno)

