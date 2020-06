SARONNO – Avvistamento insolito nei cieli di Saronno e circondario: nella serata odierna, lunedì, il passaggio di una mongolfiera. Prima un pallino lontano nel cielo verso il comasco, poi sempre più grande con il pallone colorato ben visibile in molte zone della città saronnese, che ha sorvolato. Ed in molti si sono cimentati ad immortalare questo momento, con una fotografia o un piccolo video.

Mongolfiera multicolore sui cieli saronnesi (per il video ringraziamo la nostra lettrice) Posted by IlSaronno on Monday, June 22, 2020

E’ stata vista bene, poco dopo le 20, tra l’altro – a Saronno – in zona di Cassina Ferrara al confine con Rovello Porro, nella non lontana via Miola ma pure in pieno centro, alla finestra si sono affacciati anche i residenti in via San Giuseppe e nelle zone limitrofe verso il quartiere centrale cittadino.

(foto: alcune immagini della mongolfiera che questa sera ha sorvolato Saronno ed il paesi del circondario. Un grazie ai lettori per foto e video che testimoniano questo insolito “evento”, che ha attirato la curiosità di tanti cittadini)

