SARONNO – E’ partita oggi, martedì 23 giugno, la terza settimana di distribuzione dei sacchetti della raccolta differenziata organizzata dall’assessorato all’Ambiente guidato dall’assessore Gianpietro Guaglianone con Amsa ed Econord e l’ausilio dei volontari di Croce rossa, Protezione civile ed associazioni d’Arma.

Residenti della zona 3 della raccolta differenziata potranno ritirare i sacchetti questa settimana da oggi a sabato 21 giugno (in fondo all’articolo l’elenco di tutte le vie). Oltre ai sacchetti sarà consegnata anche una mascherina per ogni componente del nucleo familiare. Per effettuare il ritiro di sacchetti e mascherine è necessario presentarsi con Carta Regionale dei Servizi. Sarà possibile effettuare il ritiro anche per familiari e vicini sempre portando la Crs. Ad occuparsi della distribuzione personale comunale, Econord, Amsa ma anche volontari di Croce Rossa, Protezione civile e associazioni d’Arma

QUANDO

La distribuzione dei sacchetti per la zona 2 sarà attiva questa martedì e giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 e mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 12.

DOVE

Alla scuola elementare San Giovanni Bosco in via Albertario nel cuore del Matteotti. Obbligatorio uso mascherina e rispetto delle normative anticontagio.

PERCHE’

La distribuzione annuale dei sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, in questo periodo di emergenza, non sarà eseguita come di consueto all’interno del palazzo comunale ma avrà luogo a partire dal 9 giugno al 18 luglio nei sei punti di distribuzione. Nell’ottica di ridurre gli assembramenti, i cittadini dovranno recarsi nei rispettivi punti di distribuzione rispettando necessariamente l’ordine di appartenenza della propria zona. Obbligatorio il rispetto delle norme anti-contagio

Ecco l’elenco delle vie che hanno il ritiro fissato questa settimana

Via Alighieri Dante

Viale Amendola

Via Archimede

Via Avogadro

Via Basilico

Via Boccaccio

Via Brodolini

Via Caprera

Via Carducci

Via Catena

Via Cattaneo

C.na Colombara

Via Costa

Via De Sanctis

Via Deledda

Via Dell’Orto da Via Amadeo a collegamento Via Sampietro

Via Emanuella

Via F.lli Cervi

Via Fermi

Via Friuli

Via Galli

Via Gorizia

Via Grieg da sottopasso ferrovia a fondo chiuso

Via King

Viale Lombardia

Via Lorca

Via Lucini

Via Macchiavelli

Via Marazzi

Via Milano da Via Varese a sottopasso

ferrovie / Via Morandi

Via Minzoni Don

Via Montale

Via Morandi

Via Parma

Via Pellegrini

Via Petrarca

Via Piave

Via Puccini

Via Quasimodo

Via Reina Filippo da sottopasso ferrovia a Via Lucini

Via Roma da Via XXIV Maggio a confine di Solaro

Via Rosselli

Via Sampietro da Via Balasso a confine

Origgio

Via San Carlo

Via San Solutore

Via Sella Quintino

Via Solaro (Vecchia per)

P.le Stazione Saronno Sud F.N.M.

Via Sturzo Don

Via Torres

Via Ungaretti

Via Varese da Viale Amendola a confine

Caronno Pertusella

Via XXIV Maggio