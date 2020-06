SARONNO – Sono ordinari di interventi di manutenzione che servono per garantire la sicurezza e le performance dei binari. Sono quelli che Ferrovienord ha realizzato nelle ultime notti nel quartiere alla periferia cittadina verso il confine con Gerenzano. A segnalare la presenza di macchinari e operai i residenti del quartiere a cui non è sfuggita la presenza di uomini e mezzi. L’intervento di manutenzione si è concluso nella notte tra martedì e mercoledì dopo essere durato per alcuni mesi. Si tratta di interventi di rinnovo e risanamento dell’armamento ferroviario ossia una manutenzione di binari e traversie.

La fine dei lavori è stata accolta dai residenti con un sospiro di sollievo visto che l’intervento era abbastanza rumoroso soprattutto nel silenzio delle notti estive e per chi, complice il caldo, dorme con le finestre aperte. L’intervento è stato realizzato con un cantiere mobile con un avanzamento giornaliero di circa 400/500 metri. Questi lavori sono necessari a seguito dell’incremento di traffico sulla tratta Saronno – Malnate ma anche in particolar modo per garantire una maggiore sicurezza per tutti i passeggeri che ogni giorno circolano sulla linea.

