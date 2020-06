[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

MILANO – A livello provinciale, la maggior parte dei nuovi casi di positività al coronavirus oggi sono stati riscontrati in provincia di Bergamo. Pochi quelli in zona: +1 nel Varesotto, +8 nel Comasco e +4 in Brianza. In ambito regionale sono stati contati +170 nuovi casi, quasi il doppio di ieri.

Di seguito i dati di oggi giovedì 25 giugno.

– i tamponi effettuati: 9.832

totale complessivo: 990.652

– attualmente positivi: 11.992 (-235)

– totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia

dall’inizio della pandemia a oggi: 93.431

– i nuovi casi positivi: 170 (di cui 53 a seguito di test

sierologici effettuati a Bergamo e 84 “debolmente positivi”)

(1.7% rapporto con i tamponi giornalieri)

– i guariti/dimessi: 383

totale complessivo: 64.831

– in terapia intensiva: 48 (0)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 622 (-70)

– i decessi: 22

totale complessivo: 16.608

Isolamento domiciliare 11.322.

I casi per provincia con la differenza rispetto a ieri:

Milano 24.267 (+28)

Bergamo 14.271 (+79)

Brescia 15.543 (+24)

Como 4.078 (+8)

Cremona 6.596 (+6)

Lecco 2.821 (+1)

Lodi 3.566 (+1)

Mantova 3.463 (+6)

Monza e Brianza 5.745 (+4)

Pavia 5.554 (+5)

Sondrio 1.575 (+6)

Varese 3.878 (+1).

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera; con il governatore della Lombardia, Attilio Fontana)

25062020