SARONNO – Caduta dalla bici, una donna saronnese è finita all’ospedale: l’episodio è accaduto ieri mattina alle 11.25 in via Frua di Saronno. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale ed è arrivata una ambulanza del Sos Uboldo. La ciclista, di 67 anni, è stata infine trasferita all’ospedale cittadino di piazza Borella per essere medicata, le sue condizioni non sono apparse particolarmente preoccupanti, ha riportato solo lievi escoriazioni e contusioni; sono stati compiuti tutti gli accertamenti sanitari del caso.

Gli agenti della vigilanza urbana del comando di Saronno hanno, come sempre in questi casi, avviato accertamenti al fine di ricostruire con precisione la dinamica di quanto successo, si sarebbe trattato di una caduta accidentale, che non ha coinvolto altri mezzi. E’ stata anche raccolta la sommaria testimonianza della ciclista.

(foto archivio: una veduta di via Frua di Saronno; è lo stradone che porta da Cassina Ferrara verso l’ospedale ed il centro cittadino)

30062020