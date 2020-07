GERENZANO – Il maltempo ha costretto a rinviare la programmata dezanzarizzazione, che era stata programmata dal Comune per la mattinata odierna. “Seguiranno informazioni sulla nuova data” specificano dall’ufficio di igiene ambientale del Comune. E d’altra parte sarebbe stato del tutto inutile avviare questo intervento magari sotto la pioggia, che lo avrebbe completamente vanificato, “lavando via” le sostanze contro questi insetti “estivi” ed alquanto fastidiosi.

Niente paura, la guerra alle zanzare non viene archiviata ma soltanto rinviata, a breve sarà programmata una nuova data: l’intervento di oggi avrebbe dovuto interessare l’area esterna del palasport e del centro sportivo di via Inglesina, l’esterno della scuola Fermi e della Papa Giovanni XXIII, oltre ai parchi: quello di via Petrarca, il parco del Fontanile di San Giacomo il parco via Carducci, via Dei Casari,o via Inglesina, via del Laghetto, via I maggio e quello della scuola Clerici.

(foto archivio: intervento di dezanzarizzazione compiuto nella zona)

04072020