Temporale a Saronno case Aler allagate, Cenci (M5s): “Cosa si aspetta ad intervenire?”

SARONNO – “Cosa aspetta Aler ad intervenire?” Se lo chiede Roberto Cenci M5S Regione Lombardia, dopo l’ennesima segnalazione di criticità in un altro degli edifici Aler di Saronno.”Solo poche settimane fa avevo indirizzato all’Azienda Lombarda le mie richieste d’intervento su alcune palazzine saronnesi da loro gestite, nel quartiere Matteotti di Saronno – dichiara Cenci nel suo comunicato alla stampa – e mentre attendo ancora un riscontro al mio appello eccoci oggi al punto di dover muovere una nuova sollecitazione per un altro grave episodio che riguarda sempre la città di Saronno ma in via Frua a Cassina Ferrara oltre che in zona Matteotti.



La pioggia di queste ultime ore ha creato delle infiltrazioni d’acqua provocando allagamenti all’interno di diverse palazzine Aler, in due differenti quartieri saronnesi, solite modalità, solite criticità, e purtroppo solita gestione dei problemi. Assenza totale di manutenzione – incalza il portavoce dei 5Stelle – grave disagio degli inquilini che devono ricorrere all’aiuto dei vigili del fuoco per accertare lo stato di emergenza. Acqua che scorre lungo le pareti all’interno degli appartamenti, crepe sul soffitto, acqua sul pavimento nelle abitazioni e nei garage, ma cosa deve ancora accadere per intervenire con un’adeguata manutenzione?”

“Aler fa orecchio da mercante”, interviene il M5S di Saronno, che nella serata di ieri ha immediatamente informato il consigliere Roberto Cenci dell’accaduto nelle palazzine Aler di via Frua e in zona Matteotti, gli interventi non arrivano e il tempo passa, le criticità aumentano e gli inquilini vivono uno stato di totale abbandono, situazione inqualificabile.

Il consigliere regionale Cenci non intende archiviare la cosa e si dice intenzionato con i colleghi del M5S Lombardia a sollecitare un segnale di risposta concreta e rapida da parte dell’Ente che gestisce gli alloggi: “È inaccettabile una situazione del genere in un paese civile dove parliamo di futuro e di innovazioni, per poi vedere gente in così grave disagio a causa di una pioggia che non sarà certo l’ultima né la più copiosa considerando i cambiamenti climatici in atto, bisogna intervenire subito!” chiosa il portavoce pentastellato.