Temporale a Saronno: allagate le case Aler al Matteotti. Arrivano i pompieri

SARONNO – Sono esasperati i condomini delle palazzine di via Amendola 38 al rione Matteotti che ancora una volta sono alle prese con l’allagamento di garage e pianerottoli.

Oggi, durante il nubifragio che ha colpito la città, i residenti hanno dovuto fare i conti con un allagamento della palazzina. Dalle cantine al cortile passando per le scale è stato invaso dall’acqua. I residenti hanno iniziato a far fronte all’acqua da soli armati di scope e poi hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

“Non è la prima volta che succede e per noi è davvero un problema – spiega un portavoce – ci sono i danni e persone anziane e malate che non riescono da sole a far fronte a questo tipo di problemi. Una casa nuova non dovrebbe trovarsi in queste condizioni. Speriamo che si prendano al più provvedimenti”.

Già l’estate scorsa i temporale si erano trasformati in una lunga serie di allagamenti e il problema si sta riprensentando anche quest’anno.

(alcune foto degli spazi allagati)