x x

SARONNO – Il problema si era registrato a luglio durante le maxi grandinate del 21 e 24 luglio e per la tempesta d’acqua e vento del 31 luglio. Per giorni i residenti e gli automobilisti si erano trovati l’acqua stagnante nel primo tratto della via che porta da viale Lazzaroni a via De Nicola.

Si pensava che il problema fosse legato all’eccezionale quantità d’acqua caduta ma il problema si è riproposto sabato, domenica e anche oggi al punto che la polizia locale è stata costretta a interdire l’arteria periferica ma importante per la viabilità interna del quartiere.

La prima acqua stagnante è comparsa nel pomeriggio di sabato e la situazione è peggiorata con la grandinata di domenica mattina e quindi con la pioggia di lunedì mattina.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione