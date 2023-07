x x

SARONNO – Le precipitazioni degli ultimi giorni sono state straordinarie ma gli allagamenti del palazzo comunale sono purtroppo una situazione diventata a far parte del quotidiano in caso di maltempo. Anche oggi scale e vano ascensore allagato con diversi uffici e corridoi dove cestini, stracci e secchi l’hanno fatta da padrone per raccogliere l’acqua delle infiltrazioni. Problemi che si aggiungono ai danni della prima grandinata di venerdì come la vetrata rotta su via Milano.

L’edificio ha problemi strutturali da diversi anni, era un grande magazzino trasformato in uffici, ma negli ultimi mesi la situazione è peggiorata esponenzialmente anche per effetto delle piogge decisamente più intense. Anche prima di quest’ondata di maltempo in diverse occasioni gli ascensori sono stati fermati per motivi di sicurezza e persino i cittadini si sono trovati salendo le scale davanti a secchi e cestini spasi per scale e corridoi.

Non solo. Negli ultimi mesi i responsabili della sicurezza dei lavoratori hanno fatto diverse segnalazioni per l’acqua per le scale, nei vani ascensori e persino per i casi in cui le perdite si trovino in uffici e accanto a scrivania dei dipendenti. A preoccupare sottolineano alcuni dipendenti è il fatto che nessun intervento ne tampone ne risolutivo venga messo in cantiere o quanto meno annunciato dall’Amministrazione.

