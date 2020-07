Date e titoli del cinema sotto le stelle di Caronno

CARONNO – Da mercoledì 8 luglio a domenica 9 agosto sarà possibile partecipare alla bellissima iniziativa notturna di cinema Caronno chiamata “Cinema sotto le stelle”.

Tutte le proiezioni inizieranno alle 21.30 e il costo del biglietto è di 5 euro, inoltre, per chi acquista online ci sono agevolazioni quali l’assenza della fila, la scelta del posto e uno sconto del prezzo del biglietto.

Il primo film sarà proiettato mercoledì 8 luglio e sarà “Tutti in piedi” e l’evento continuerà il giorno seguente, giovedì 9 luglio con “La Bella e la Bestia”. Il film seguente sarà “Le Invisibili”, mercoledì 15 luglio, successivamente ci saranno “La Bella e la Bestia” giovedì 16 luglio, “Gli anni migliori” venerdì 17 luglio, “Cena con delitto” sabato 18 luglio, “Odio l’estate” domenica 19 luglio, “Cafarnao” mercoledì 22 luglio, “Cena con delitto” giovedì 23 luglio e “Odio l’estate” venerdì 24 luglio. Tuttavia questa è la programmazione di solo la prima parte dell’iniziativa e usciranno prossimamente le date e i titoli dei film successivi.

La bellissima iniziativa sotto le stelle, però, non dimentica la sicurezza e la salvaguardia della salute dei partecipanti e per questo sono state redatte delle leggi anticovid, e il cinema rende noto che: “Prima dell’accesso al luogo sarà rilevata la temperatura corporea del personale volontario. Anche se non imposta dalla norma ma fortemente raccomandata, per una maggiore sicurezza, la misurazione sarà effettuata anche al pubblico nel punto individuato in planimetria. Nel caso in cui la temperatura dovesse risultare superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso o la permanenza nei luoghi. Saranno resi disponibili prodotti per l’igiene delle mani per il pubblico e per il personale in più punti dell’impianto, in particolare nei punti di ingresso e di accesso ai servizi igienici. È stato previsto un percorso dedicato per l’accesso ai servizi igienici, individuato in mappa, sarà consentito l’accesso 1 persona alla volta. La postazione dedicata alla cassa è dotata di barriere fisiche (bancone); sarà favorita la modalità di pagamento elettronica, il personale in cassa sarà dotato di visiere. I posti a sedere saranno numerati per consentire una adeguata interazione della biglietteria online con quella sul posto. Il distanziamento , tra uno spettatore e l’altro è di 1.20 metri. Tutti gli spettatori devono indossare la mascherina dall’ingresso fino dal raggiungimento del posto (per i bambini valgono le norme generali e comunque ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso”.

