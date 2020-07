SARONNO – Con una nota sulla propria pagina Facebook la Focris, casa di riposo intercomunale di via Don Volpi, ha annunciato la chiusura del proprio reparto Covid rimasto attivo per 4 mesi. “E’ stato un periodo difficile e intenso, ma finalmente possiamo dire di avercela fatta!”.

E continuano: “Certo non è stato per nulla facile, ma oggi vogliamo ringraziare: Lucia, Maria, Lino, Barbara, la dottoressa Idra, Daniele, Fabio, Giulia, Helena e Alice. Grazie per tutto quello che avete fatto! Grazie per le mani che avete stretto, per le lacrime che avete versato, per la gioia ad ogni tampone negativo, Grazie perchè insieme ai nostri ospiti avete vinto una battaglia difficilissima”.

Il personale è anche all’opera per allestire i pacchi alimentari acquistati con i rivali dell’iniziativa organizzata in piazza qualche settimana fa per ringraziare la città e quanti hanno creduto e sostenuto nella casa di riposo

(foto: l’ingresso della casa di riposi intercomunale)

