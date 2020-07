GERENZANO – “Si informa la cittadinanza che dal 20 luglio la gestione dell’acquedotto e della fognatura del Comune di Gerenzano è passata dalla Prealpi servizi alla Società Alfa srl. Nel periodo di transizione gli uffici di Prealpi servizi srl saranno comunque a disposizione degli utenti”. Lo fa sapere con una nota l’Amministrazione comunale di Gerenzano.

Per qualsiasi informazione di carattere commerciale, è possibile contattare il numero 03321543044, attivo da lunedì a venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30, o collegarsi al sito internet della società: www.alfasii.it.Per richieste che non possano essere evase

telefonicamente o attraverso l’utilizzo della posta elettronica (è possibile contattare l’indirizzo email [email protected]) è possibile fissare un appuntamento telefonando al numero 03321543044. Per richieste di pronto intervento: numero verde 800434431, attivo 24 ore su 24; per 365 giorno all’anno.

Passaggio di consegne, dunque, a Gerenzano per quanto concerne la gestione della rete idrica e di quella delle fognature; Alfa se ne occuperà in molte località della zona.

28072020