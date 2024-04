GERENZANO – Pubblichiamo la comunicazione del comune di Gerenzano relativa alla sostituzione dei contatori dell’acqua da parte della società Easy servizi.

La società Alfa srl informa che dal 15 al 19 aprile ha incaricato personale della società Easy servizi per la sostituzione dei contatori dell’acqua potabile ad alcuni utenti del comune di Gerenzano.

Inoltre, in caso di dubbi e/o perplessità circa l’identità, attendibilità e affidabilità del personale della società Easy Servizi, oltre al numero verde precedentemente riportato, è possibile contattare la polizia locale allo 0296399128, o al cellulare 3473615414.

Tutti gli operatori della società Easy Servizi sono muniti di tesserino di riconoscimento. Per qualsiasi richiesta di informazioni in merito, i cittadini possono contattare Alfa srl al numero verde gratuito 800.103.500.

Indirizzo email non valido

Si invita la cittadinanza a non aprire il cancello o la porta di casa se non si è sicuri di chi si ha di fronte, soprattutto se si è da soli in casa.

Ricordiamo inoltre che per necessità, emergenze, è possibile contattare i numeri di seguito riportati: