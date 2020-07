SARONNO – Nei prossimi giorni ci sarà il sopralluogo dell’ufficio tecnico e poi sarà ufficiale sono in arrivo nuovi spazi per la consultazione e lo studio in biblioteca.

Nelle prossime ore i responsabili dell’ufficio tecnico effettueranno un sopralluogo al piano terra di Casa Morandi, negli spazi dell’ex Informagiovani. Ad anticipare la notizia nell’intervista a ilSaronno il giovane Federico Marri candidato con Forza Italia in prima linea accanto all’assessore Maria Assunta Miglino nel seguire il progetto.

Ma facciamo un passo indietro tornando al dicembre 2018 quando sono stati riqualificati gli spazi della biblioteca. L’intento dell’Amministrazione era quello di riorganizzare per migliorare l’integrazione tra l’Informagiovani e la biblioteca. E’ stata quindi svuotata una sala del soppalco ed è stato spostato lì il servizio Informagiovani. E’ rimasto invariato lo spazio per l’emeroteca e anche le postazioni computer ed anzi è stato creato lo spazio per alcuni postazioni studio aggiuntive. “La riorganizzazione – spiega Miglino – è stata utile per integrare l’Informagiovani nella biblioteca e anche per aumentare il spazi per gli studenti”.

La domanda dei ragazzi di spazio è sempre rimasta alta e lo sarà ancor di più da settembre quando con le normative anticovid aumenteranno la necessità di mantenere le distanze e quindi ridurranno i posti. Da qui la scelta di intervenire. In origine lo spazio a piano terra doveva essere dedicato al teatro Pasta alle prese con uffici decisamente angusti che spesso rendono difficoltosi incontri e riunioni con le compagnie. Una soluzione che è tramontata per la necessità di dare nuovi posti alla biblioteca. “Ci saranno spazi per la consultazione e lo studio – rimarca l’esponente della Giunta – al momento non sappiamo ancora quantificarne il numero perchè molto dipenderà proprio dal prossimo sopralluogo e ovviamente dalle normative anti-covid”. E’ solo l’ultimo investimento per la biblioteca che ha conquistato anche un finanziamento di 43 mila euro finalizzato al potenziamento della rete Wi-Fi e del cablaggio.

(foto archivio: scattata pre covid)