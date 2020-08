CARONNO PERTUSELLA – Nuovo arrivo in casa Caronnese, si tratta del

centrocampista centrale Michele Calì.

Il giocatore classe ’94 dopo essere cresciuto nelle giovanili dell’AlbinoLeffe ha fatto il suo esordio in prima squadra con il club bergamasco in serie C e l’anno

successivo è passato in serie D al Caravaggio. Dopo due anni di Virtus Bergamo e uno alla Virtus-Ciserano, sempre tra i dilettanti, eccolo arrivare alla Caronnese carico e motivato: “Sono contento, mi ha subito colpito la serietà della società a livello organizzativo. Non pensavo di trovare un ambiente così e questo non è facile e nemmeno scontato. Sono stato accolto bene e non vedo l’ora di

iniziare. Ho fatto una chiacchierata con il mister che mi ha trasmesso grande entusiasmo dato che

c’è la voglia di migliorare ulteriormente. Sono pronto per questa nuova avventura”.

03082020