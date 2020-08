SARONNO – Saronno e Saronnese ferme da una settimana, senza nuovi casi; ma negli ultimi sette giorni sono emersi alcuni proprio nelle immediate vicinanze. Da Cogliate a Ceriano Laghetto, da Bregnano alla non molto distante Cesano Maderno. E fra i grandi centri sono saliti anche i numeri di Gallarate e Busto Arsizio. Il dato è aggiornato a ieri sera (fra parentesi la variazione nell’ultima settimana):

Saronno 243

Uboldo 24

Origgio 35

Caronno Pertusella 107

Gerenzano 32

Cislago 37

Rovello Porro 23

Rovellasca 28

Turate 57

Lomazzo 31

Bregnano 23 (22)

Tradate 127

Venegono Inferiore 23

Venegono Superiore 21

Castiglione Olona 21

Lonate Ceppino 18

Locate Varesino 9

Varese 323

Busto Arsizio 406 (404)

Gallarate 271 (268)

Solaro 71

Ceriano Laghetto 29 (28)

Cogliate 37 (35)

Misinto 20

Lazzate 44

Cesano Maderno 230 (229)

Limbiate 202

Barlassina 47

