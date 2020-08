SARONNO – Coronavirus, +0 ieri nel Varesotto, nessun caso anche nelle vicine Groane, mentre domani prenderanno il via i test in aeroporto a Malpensa e Linate per chi torna dalla vacanze in Spagna, Croazia, Malta e Grecia, e ci sarà un notevole aumento dei tamponi effettuati (5000 solo quelli previsti ogni giorno negli aeroporti).

Per quanto riguarda la principali località della zona, ecco il punto della situazione con il numero totale delle persone contagiate dall’inizio della pandemia:

Saronno 246

Caronno Pertusella 107

Tradate 127

Varese 323

Busto Arsizio 413

Gallarate 272

Limbiate 202

Cesano Maderno 230

Nessun decesso, aumentano guariti e dimessi (+71) e nessun contagio a Cremona, Lecco e Sondrio.Ieri Regione Lombardia ha già fornito i dati a metà pomeriggio, sul territorio lombardo solo +50 nuovi casi riscontrati ma anche i tamponi eseguiti, come ieri, sono stati relativamente pochi (la metà di un mese fa).

A livello provinciale, ieri nessun nuovo caso positivo di coronavirus nel Varesotto, +8 complessivamente fra Comasco e Brianza.

