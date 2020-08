SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Maria Pia Galli (PD) in merito alla situazione delle scuole.

“Connettività, scuola e possibilità per i nostri ragazzi. Il mio punto di vista che sono insegnante.

Una delle conseguenze della diffusione dell’ epidemia Covid-19 è stata quella di accentuare le disuguaglianze sociali. La didattica a distanza ha evidenziato che almeno il 20% dei ragazzi a livello nazionale non ha potuto seguire le lezioni, in quanto non aveva la possibilità di connettersi.

Per rendersi conto di quale sia la situazione a Saronno, sarà necessario prima di tutto effettuare un ‘ indagine sia con il supporto delle scuole, sia delle associazioni di volontariato finalizzata ad evidenziare le situazioni di effettiva criticità.

Per quei ragazzi che ne avessero la necessità bisognerà provvedere all’acquisto di pc e al supporto informatico necessario. Sono famiglie e ragazzi, che sono già stati molto penalizzati dalla sospensione dell’ attività didattica causa covid.

Passo successivo dovrà essere quello del diritto alla connessione, serve garantire una connessione rapida anche alle famiglie in difficoltà, in questo modo si offrirà la possibilità ai ragazzi di seguire l’ attività didattica utilizzando le piattaforme web, e gli strumenti multimediali attraverso i quali diventare protagonista del proprio processo di apprendimento.

Tutto questo consentirà loro di diventare cittadini consapevoli e responsabili a livello digitale, così come è previsto dalle linee guida riguardanti l’insegnamento dell’educazione civica, che diventerà obbligatoria a partire dal prossimo anno scolastico.

La Saronno che voglio è una città attrezzata, attenta e sensibile nei confronti delle persone meno avvantaggiate, perchè a tutti venga offerta la possibilità di costruire in modo autonomo e responsabile il proprio futuro.”

