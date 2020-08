L’ex vicesindaco Valioni replica all’assessore Tosi: “Eviti speciose speculazioni elettoralistiche”

SARONO – “Sono così rimasta sorpresa nel sentire l’avvocato Tosi, formalmente sempre ineccepibilmente gentile, sparare una bordata nei miei confronti (sono io “l’autorevole esponente della sinistra” che l’ha preceduto)”.

Inizia così la replica dell’ex vicesindaco ed ex assessore ai Servizi sociali Valeria Valioni all‘intervista al suo successore Gianangelo Tosi nelle rubrica il tempo di un caffè.

“Ha dovuto riorganizzare l’assessorato? Certamente ha dovuto farlo negli ultimi anni, dato che nel suo primo anno di insediamento c’è stato un fuggi fuggi generale: assistenti sociali che migravano in altri comuni, altre che chiedevano di essere spostate ad altri uffici, pur di non restare lì. Un giorno ho trovato all’anagrafe una delle più brave… Effetto Valioni? Forse effetto della coppia Tosi Gelmini. Ad ogni modo, per quel che so e grazie soprattutto all’impegno dei funzionari, che non è mai mancato, per fortuna le cose sembrano un po’ funzionare (per la verità ho sentito molte opinioni di parere avverso, sia da parte di utenti sia da parte di esponenti di associazioni). I tavoli di lavoro con le associazioni, che nel mio quinquennato avevano lavorato assiduamente, sono stati resuscitati (non “creati”), il progetto Lo.ca.re cui con Tiziana Zucchi e la preziosa collaborazione dell’Associazione dei proprietari, presidente Filippo Germinetti, abbiamo dato vita, ha continuato a funzionare pur sotto un nome diverso.

Il Centro Rete Rosa , nato se non sbaglio nel 2012, è ancora attivo, anche se tra non poche difficoltà economiche, dati i ridotti contributi comunali, e così via. I buoni progetti non muoiono. Così come io ho proseguito quanto di buono fatto dai miei predecessori, di altro colore politico, invito l’avvocato Tosi a proseguire, con il suo stile e la sua impronta, com’è giusto, a garantire servizi indispensabili alla collettività con serenità, evitando speciose speculazioni elettoralistiche”.

