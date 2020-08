SOLARO – C’è tempo sino al 12 settembre per presentare la domanda di pre-iscrizione al servizio di trasporto scolastico per le scuole del Comune di Solaro, mentre dal 1 al 6 settembre riaprirà il portale per le iscrizioni alla mensa scolastica.

A fini organizzativi, l’ufficio Scuola intende raccogliere una serie di informazioni dai genitori allo scopo della formazione di una eventuale graduatoria per stabilire le priorità di accesso al servizio di trasporto scolastico, in base alle condizioni ed alle sedi di lavoro dei genitori.

Il modello da compilare e consegnare è stato pubblicato sul sito del Comune e comprende le quote di adesione al servizio, con riduzioni previste e tariffe agevolate in base ai parametri Isee.

Il modulo è disponibile al link: http://www.comune.solaro.mi.it/c015213/po/attachment_news.php?id=488

Il servizio di trasporto scolastico verrà effettuato in osservanza della normativa vigente al momento dell’avvio del servizio in materia di contenimento della diffusione dell’epidemia da coronavirus e sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di iscritti.

