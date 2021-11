Solaro apre le iscrizioni al campus di Natale

x

SOLARO – Dal 22 novembre al 10 dicembre si apriranno le iscrizioni per il Campus di Natale che si svolgerà nelle sale del Centro Parco Groane nel periodo dal 27 al 31 dicembre 2021 in collaborazione con la Cooperativa Spazio Giovani di Monza. L’iniziativa è rivolta alle famiglie con entrambi i genitori lavoratori, per bambini tra i 6 e gli 11 anni. Il Campus di Natale sarà aperto dalle 8.30 alle 18:00, con quota di iscrizione in base alle fasce Isee e buono pasto da 3.30 euro.

Le domande sono da presentare via mail all’indirizzo [email protected] e saranno accolte in ordine di arrivo e fino ad esaurimento dei 15 posti disponibili.

Per informazioni ed iscrizioni è possibile scrivere al medesimo indirizzo e-mail oppure contattare Informafamiglie / Informagiovani ai numeri 3756253140 o 3388188286.

Il sindaco di Solaro Nilde Moretti: “Ringrazio il Parco delle Groane per la consueta disponibilità e la Cooperativa Spazio Giovani per la collaborazione nell’organizzare un servizio che riteniamo importante per tutte quelle famiglie che hanno questa particolare necessità nel corso delle festività natalizie, affinché sia un periodo di serenità per tutti”.

(foto archivio)

16112021