SARONNO – La Stramatteotti non è ancora cominciata ma le pre-iscrizioni procedono a ritmo serrato e i sacchetti post gara disponibili sono già meno della metà di quelli comprati. Per noi volontari organizzatori è un successo che è andato oltre ogni aspettativa. “Il Matteotti c’è: il nostro quartiere ha mostrato una vitalità e una voglia di partecipare incredibile. Per questo vi ringraziamo in anticipo – dicono gli organizzatori – Se i sacchetti post gara dovessero esaurirsi, abbiamo deciso di non chiudere completamente le iscrizioni ma di dare comunque la possibilità di partecipare, anche se senza sacchetto post gara ma con pettorale al costo simbolico di un euro”.

Per pre-iscriversi alla camminata simbolo del nostro quartiere prima che i sacchetti post gara e le medaglie vadano sold out è possibile mandare un messaggio Whatsapp al numero 3461043860 oppure una mail a [email protected]

Il Comitato “Fenice” per il Matteottiha nei giorni scorsi aperto ufficialmente le preiscrizioni per la tanto attesa Stramatteotti che si terrà domenica 10 ottobre con via alle 10 dal Centro sportivo Matteotti di via Sampietro. L’obiettivo della preiscrizione consiste nel prenotare anticipatamente i 250 pettorali disponibili per la gara e di assicurarsi il posto per poter partecipare alla manifestazione.

Il percorso – Il percorso è di circa 4.5 chilometri e apre la partecipazione a tutti i cittadini con anche la possibilità di portare con sè animali di compagnia, ma soprattutto è previsto un ulteriore percorso agevolato senza strade sterrate di minore lunghezza per le persone con disabilità motoria. L’evento si concluderà con l’arrivo all’oratorio San Giuseppe di via Torricelli con la premiazione di tutti i partecipanti e riconoscimenti particolari al concorrente più anziano e più giovane, al gruppo più numeroso e al primo animale domestico arrivato.

