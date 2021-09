SARONNO – Via ai corsi di lingua araba, ed è previsto anche un corso di lettura e recitazione del corano. Li organizza il centro islamico di via Grieg a Saronno, le iscrizione sono aperte e la partecipazione è gratuita.

Si tratta nello specifico, di un corso di lingua araba per non arabofoni, di un corso di lingua e cultura italiana per le donne, c’è un corso di lingua araba per ragazzi e ragazze e quello di nozioni di religione e cultura islamica.

Come aderire – Ora, dunque, si è nella fase di raccolta delle adesioni, tramite l’indirizzo email [email protected] ed il numero di telefono 3334582186. I corsi inizieranno, negli spazi di via Grieg, sabato 2 ottobre prossimo. Si erano già svolti anche in passato, poi lo stop forzato nel periodo più acuto dell’emergenza per il coronavirus; ed ora dunque, nel rispetto delle norme anti-covid, si può ripartire.

(foto: un precedente evento al centro islamico di via Grieg a Saronno)

