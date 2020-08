SENAGO – Il maltempo ha fermato il Bc Saronno nel suo inseguimento alla capolista Kemind Legnano; la gara di ieri pomeriggio – per la prima giornata di ritorno – fra i saronnesi ed il Senago Milano United, sul campo dei brianzoli, è stata rinviata per l’impraticabilità del diamante, dopo le intense piogge della mattinata. Mentre la prima della classe, che è imbattuta, ha vinto ancora: i trasferta il Legnano ha superato un giovanissimo Malnate Vikings. Insomma, Legnano allunga ma adesso Saronno ha una partita da recuperare, contro il giovanissimo Senago che sinora ha battuto solo Malnate, e quindi c’è da aspettarsi che la lotta per il vertice resti serrata, almeno sino allo scontro diretto del girone di ritorno.

1′ giornata di ritorno: Malnate Vikings-Kemind Legnano 1-6; Senago Milano United-Bc Saronno rinviata per impraticabilità del campo. Classifica: Kemind Legnano 1000; Bc Saronno 667; Senago Milano United 333; Malnate Viking 0. Prossimo turno (domenica 6 settembre): Bc Saronno-Malnate Vikings; Kemind Legnano-Senago Milano United.

(foto archivio)

