ORIGGIO – Malore in via Manzoni, nella zona centrale di Origgio, per un giovanissimo: quando, avvisati da passanti, i soccorritori di una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertisella sono arrivati sul posto, la scorsa notte alle 23.30, hanno trovato un ragazzo di soli 15 anni, che stava male. La prognosi è stata di intossicazione etilica, aveva insomma bevuto decisamente troppo e per questo motivo è finito all’ospedale di piazza Borella a Saronno, dove i medici si sono presi cura di lui.

Niente di particolarmente grave, per fortuna: è stato trattenuto per un poco in osservazione ma si è comunque ben presto ripreso. Vicenda quindi a lieto fine ma caso tutt’altro che insolato, anche inq uesto fine settimana i mezzi di soccorsi in questa zona della Lombardia si sono dovuti occupare anche di casi analoghi.

(foto: intervento notturno dell’ambulanza nella zona per una emergenza sanitaria. In questo periodo si sono registrati parecchi casi di intossicazione etilica, soprattutto fra giovani e giovanissimi)

31082020