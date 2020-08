Solaro, salvato dai carabinieri il 31enne che minacciava di buttarsi dal balcone

SOLARO – Sono stati i vicini a dare l’allarme quando si sono accorti che sulla ringhiera del balcone era seduto un ragazzo che minacciava di buttarsi di sotto. Pochi dubbi sull’intenzione del giovani che l’ha urlato anche ai residenti. La chiamata al numero unico delle emergenze ha fatto accorrere i carabinieri di Solaro raggiunti dai colleghi del radiomobile di Rho e i vigili del fuoco volontari di Lazzate. Per prima cosa è stato preparato il maxi gonfiabile posizionato sotto il balcone. Quindi i carabinieri hanno iniziato a parlare con il 31enne per cercare di convincerlo a rientrare. Nel frattempo alcuni militari sono riusciti ad entrare in casa ed approfittando di un attimo di distrazione del giovane l’hanno afferrato facendo scendere dalla ringhiera, mettendolo al sicuro. Era in evidente stato confusionale ed è stato accompagnato all’ospedale di Saronno per gli accertamenti e le cure del caso. Grande la mobilitazione dei residenti che hanno seguito le operazioni di soccorso con il fiato sospeso fino alla definitiva risoluzione dell’emergenza.

(foto archivio)