LIMBIATE – I mesi di luglio e agosto sono stati particolarmente sofferti per i cittadini limbiatesi residenti in centro cittadino, che lamentano episodi continui di disturbo della quiete pubblica.

Nell’occhio del mirino è stata soprattutto la centralissima via F.lli Cervi, dove diversi residenti hanno segnalato lunghe serate invivibili a causa dei rumori eccessivi, “certamente molto al di sopra della normale tollerabilità estiva”: motorini e scooter accesi e fermi sul posto tra la via Cervi e piazza della Repubblica, via vai di mezzi rumorosi posteggiati ovunque capitasse e non solo per qualche minuto, grida, risate, schiamazzi e litigi accesi fuori dai locali. Addirittura sono stati registrati due episodi di botti sparati ingiustificatamente in tarda serata, allo scoccare della mezzanotte.

Nonostante le segnalazioni fatte in Comune e alle forze dell’ordine, a parte qualche passaggio delle volanti nel fine settimana, i ragazzi protagonisti delle notti brave hanno proseguito indisturbati per tutta l’estate, creando sconforto e rassegnazione a chi, sopra a quella strada, ci vive e che ora invoca l’installazione di telecamere di sicurezza.

01092020

(nella foto: via F.lli Cervi)