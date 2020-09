SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo l’invito del Partito Democratico all’incontro con l’onorevole Chiara Braga, esponente del Partito Democratico che sosterrà Augusto Airoldi nella sua candidatura.

“Prosegue l’attività del Partito Democratico nella campagna elettorale a sostegno del candidato sindaco di coalizione Augusto Airoldi. Il rientro dalle vacanze è coinciso con l’incontro di Lunedì in piazza con l’On Alfieri e tanta partecipazione. Il prossimo appuntamento sarà Venerdi 4 settembre, alle 18 in Piazza Libertà davanti al bar P Greco per un incontro l’Onorevole Chiara Braga, Responsabile Ambiente e Sostenibilità del PD nazionale. Da anni si occupa con attenzione di questioni ambientali, tanto da rappresentare l’Italia al summit sul cambiamento climatico di Parigi. E’ stata inoltre Presidente della Commissione sulle Ecomafie.

Chiara è di Como, ha iniziato la sua attività politica a Bregnano. E’ una vicina di casa e non ha esitato un attimo ad accettare il nostro invito per darci una mano e sostenere il nostro candidato sindaco. Non le faremo mancare il nostro caloroso benvenuto!

Sarà un’occasione per parlare insieme di ambiente e sostenibilità per la nostra città, temi molto sentiti e di grande importanza di questi tempi . Parleremo anche del rapporto malato dell’uomo con la natura che attraverso traffici, deforestazione ed alterazione degli equilibri eco-sistemici sta mettendo sempre più a rischio la nostra salute, le nostre società e le nostre economie.

Forza, prepariamoci a un bell’incontro al termine del quale faremo insieme un aperitivo.”