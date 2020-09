SARONNO / TRADATE / VARESE / BUSTO ARSIZIO / GALLARATE – Sei nuovi contagiati tra Saronno, Varese e Busto Arsizio che contano ciascuna due nuovi pazienti positivi al Coronavirus.

Ecco il quadro della situazione con il numero totale delle persone contagiate dall’inizio della pandemia (fra parentesi le eventuali variazioni da ieri):

Saronno 250 (+2)

Tradate 133

Varese 345 (+2)

Busto Arsizio 423 (+2)

Gallarate 283

In Lombardia, aumentano guariti e dimessi (+39), e zero contagi a Sondrio. A fronte di 17.082 tamponi effettuati sono 237 i nuovi positivi riscontrati. Il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati è pari all’1,38%.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

