LIMBIATE – Ennesimo incidente nello stesso tratto stradale della Monza-Saronno, sul territorio di Limbiate.

Si tratta di un centinaio di metri più o meno che racchiudono la stragrande maggioranza degli scontri tra veicoli sul tratto limbiatese della strada provinciale, dove il comune di Limbiate ha più volte richiesto interventi viabilistici di messa in sicurezza alla Provincia di Monza e Brianza.

Anche martedì 2 settembre, verso le 8.15, due veicoli sono entrati in collisione, questa volta davanti al bar Millionaire (solitamente l’impatto è poco più avanti, verso l’Euronics, ma poco importa il punto esatto).

L’Audi A6 percorreva la Monza-Saronno in direzione Monza quando, giunta all’altezza del bar/ristorante, effettuava la svolta a sinistra, nonostante la doppia linea continua presente sulla carreggiata. In quel momento, sempre da Saronno con direzione Monza, arrivava il motociclo Yamaha, condotto da un 38enne, che, nell’effettuare il superamento della colonna, andava ad urtare la parte anteriore sinistra del veicolo. La due ruote slittava per circa 20 metri sull’asfalto lasciando a terra il centauro. Per lui non sembrano esserci lesioni gravi: veniva, infatti trasportato in codice verde all’ospedale Niguarda di Milano per le cure.

Sul posto per i rilievi, la polizia locale di Limbiate, che, ancora una volta, non ha potuto che constatare il mancato rispetto di un divieto di svolta a sinistra sulla provinciale, all’altezza di esercizi commerciali piuttosto frequentati, dove servirebbe qualche dispositivo viabilistico più sicuro.

03092020

(nella foto: i rilievi dell’incidente da parte della polizia locale)