CESATE – Nell’ex “casa” del Fbc Saronno, lo stadio di Cesate dove per alcune stagioni hanno giocato i biancocelesti quando il “Colombo Gianetti”, domenica pomeriggio l’amichevole estiva fra Ardor Lazzate (Eccellenza) e Legnano (serie D). C’erano anche gli ultras legnanesi che si sono annunciati con alcuni cori contro i supporter del Fbc Saronno (proprio a Cesate anni fa c’erano stati scontri fra le due tifoserie) e poi la partita, finita 1-1 con rete su rigore del legnanese Cocuzza al 21′ e pari lazzatese firmato da Ferrari al quarantesimo.

Per entrambe le squadre, Ardor Lazzate (che sta utilizzando il bel impianto di Cesate per la preparazione estiva) e Legnano una proficua occasione per mettersi alla prova ed iniziare a testare il ritmo in vista dell’inizio ufficiale della stagione agonistica nelle rispettive categorie; e qualche indicazione per i rispettivi allenatori che stanno cercando la “quadra”.

(foto archivio: una immagine di un Legnano-Saronno di qualche tempo fa)

05092020