Esagitato in piazza, i testimoni: “Abbiamo visto tutti scappare e poi l’uomo con i coltelli!”

SARONNO – Dopo la segnalazione ai carabinieri da parte dell’esponente saronnese di Forza Italia, Luciano Silighini Garagnani che l’aveva visto in via San Cristoforo poco dopo l’1, alle 2 domenicali l’esagitato è ricomparso prima in piazzetta La Malfa, e poi brandendo due coltelli si è fatto avanti da fondo di corso Italia, spaventando un gruppo di ragazzi che si attardava nei pressi dell’incrocio con via Garibaldi: “Mi trovavo dall’altra parte della piazza e ad un certo punto ho visto tutti correre – racconta un testimone – C’erano diverse persone anche parecchio spaventate e presto io ed i mie amici abbiamo capito il perchè, nei pressi dell’aiuola dove ci sono i pennoni con le bandiere è arrivato l’esagitato, che faceva roteare i due coltelli che teneva nelle mani”.

Tutto è finito bene, “perchè sono arrivate quasi subito due pattuglie dei carabinieri, una da corso Italia e l’altra da via Roma, ed appena ha visto i militari che, scesi dall’auto, si stavano avvicinando, l’uomo ha posato e armi e si è consegnato. Nessuno ha capito bene con chi ce l’avesse, diceva di essere stato poco prima aggredito da stranieri e di volersi “vendicare” o qualcosa sel genere” riferisce un altro testimone.

(foto archivio)

07092020