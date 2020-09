Ceriano Laghetto, la biblioteca acquista 5000 euro di libri

CERIANO LAGHETTO – Nei giorni scorsi la biblioteca civica di Ceriano Laghetto si è arricchita di numerosi libri, dedicati a tutte le fasce d’età, grazie all’utilizzo del Fondo emergenza imprese e biblioteche messo a disposizione del Ministero per i beni culturali. La biblioteca di Ceriano Laghetto aveva a disposizione 5000 euro e la possibilità di spenderli in 3 librerie della provincia di Monza e Brianza. La scelta dei testi è stata effettuata dalla bibliotecaria Renata Sironi, accompagnata dall’assessore alla cultura, Romana Campi.

“Abbiamo cercato di distribuire questi fondi su testi dedicati a bambini piccoli, studenti di elementari e medie e anche adulti – spiega la bibliotecaria – sfruttando al meglio anche promozioni e sconti per cercare di ottenere più libri possibili. Con questi nuovi acquisti arricchiamo ulteriormente il nostro patrimonio, che va ad aggiungersi a quello accessibile a tutti i nostri utenti, grazie al sistema bibliotecario di cui facciamo parte”.

La biblioteca civica prosegue la sua attività nel rispetto delle norme anti-Covid, con limitazioni di accesso agli utenti, ma le possibilità di usufruire di prestiti e ricerche, dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19, il sabato dalle 15 alle 19.

(foto dal sito del comune di Ceriano Laghetto)

11092020