SARONNO – Domenica sul campo del centro sportivo di Barbaiana di Lainate la prima uscita del Fbc Saronno contro la formazione locale, per la Coppa Lombardia di Prima categoria: la società lainatese ha deciso che si giocherà con “porte aperte” per il pubblico, definendo alcune regole anti-covid che tutti dovranno rispettare.

Agli spettatori la richiesta di non assembrarsi neanche davanti alla biglietteria: all’ingresso a tutti verrà misurata la temperatura corporea, chi fosse ad oltre 37.5 gradi non potrà avere accesso al centro sportivo. Una volta dentro, la richiesta sarà quella di mantenere sempre la mascherina, ben indossata su bocca e naso; e di garantire il “distanziamento sociale” sedendosi lontani gli uni dagli altri in tribuna. Il tutto se nelle prossime ore non giungeranno indicazioni diverse da parte del comitato calciastico della Figc, alla quale lo stesso Barbaiana si è rivolto per avere delucidazioni sulle procedure da adottare.

E’ la prima partita del girone 5, in contemporanea Lainatese-Pro Azzurra Mozzate. Domenica 20 settembre alle 15.30 Fbc Saronno-Lainatese e Pro Azzurra Mozzate-Barbaiana; giovedì 1 ottobre alle 20.30 Fbc Saronno-Pro Azzurra e Lainatese-Barbaiana. Passa ai sedicesimo di finale la prima classificata.

11092020