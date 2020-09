SARONNO – “A leggere la nota a firma del consigliere leghista Angelo Veronesi, secondo il quale nelle scuole va tutto bene, si resta esterrefatti e viene da chiedersi in che città il Veronesi viva. Quanto abbiamo evidenziato sulle difficoltà della scuola, anche alla luce dei risultati del questionario da noi proposto e che comunicheremo successivamente, disegna un quadro ben diverso e ben meno roseo”.

Non usano mezze parole i delegati della coalizione formata dalla civica Con Saronno e dalla lista formata da Italia Viva, Azione!, Più europa e Unione Italiana a sostegno del sindaco Pierluigi Gilli nel rispondere all’intervento del candidato leghista Angelo Veronesi.

A fronte delle diverse situazioni di emergenza in cui si sono ritrovati gli edifici scolastici, l’amministrazione ha scelto di coprire con parole vacue la propria inazione.

L’istituto “Aldo Moro”, in particolare il plesso della scuola secondaria di I grado, nel corso del mese di luglio e di agosto è stato interessato da un’infiltrazione che ha reso inagibile parte del primo piano e del piano rialzato. Va specificato che le prime segnalazioni di danni al tetto dell’istituto erano state formalmente inoltrate agli uffici del comune a partire del mese di ottobre 2019, in periodo pre-Covid.

Le ultime aule pulite e sanificate, dopo gli interventi di manutenzione straordinaria che si erano resi ormai necessari, sono state consegnate alla scuola solamente pochissimi giorni fa, venerdì 11 settembre in tarda mattinata.

A questo punto, ormai a ridosso della ripresa dell’anno scolastico e in tempi strettissimi, bisognava riattrezzare con gli arredi scolastici tutti gli spazi interessati dalla manutenzione e sistemare le aule in sicurezza per garantire la salute di alunni e personale.

Nella mattinata stessa di venerdì la scuola ha telefonato all’amministrazione per richiedere l’aiuto degli operatori comunali per organizzare gli spazi: questa richiesta non ha avuto alcun seguito.

Sono stati i maestri, i professori, il Dirigente Scolastico e collaboratori scolastici ad adoperarsi per sopperire a una situazione che, alle ore 13.00 di venerdì, si presentava in questo modo.

I proclami dell’amministrazione e del consigliere Veronesi sulla “priorità” che la scuola rivestirebbe nella loro azione di governo cittadina sono limpidamente smentiti.

L’intera coalizione che sostiene il candidato sindaco Pierluigi Gilli e Gilli stesso ringraziano il personale scolastico per essersi attivato prontamente e con amore verso i cittadini più piccoli per garantire loro l’apertura del plesso “Aldo Moro” il giorno lunedì 14.