x x

SARONNO – La scuola “Aldo Moro” anche quest’anno si conferma centro d’eccellenza nello studio della lingua inglese.

Ben 35 alunni, che rappresentano circa il 40% degli studenti iscritti alle classi terze della scuola secondaria di I grado, hanno affrontato il 18 e il 19 maggio l’esame per il conseguimento della certificazione linguistica Trinity College London.

Trinity è un ente certificatore esterno riconosciuto e controllato da Ofqual (Office of Qualifications and Examinations Regulation) autorità inglese preposta alla validazione degli enti certificatori del Regno Unito. Gli esami Trinity valutano abilità comunicative reali e sono equiparati ai livelli del Quadro Comune Europeo di Riferimento. Tra gli allievi presentati, trentatré hanno raggiunto il livello “distinction”, il più alto previsto, e due il livello “merit”.

I brillanti risultati conseguiti dagli alunni sono frutto del lavoro delle professoresse Giuseppina Pedace e Simona Galli che hanno preparato gli alunni a sostenere una conversazione in lingua. L’esame finale, infatti, prevede un dialogo con un esaminatore madre lingua (esterno e non residente in Italia) del Trinity College London. L’adesione della scuola a un finanziamento europeo del Poc (Programma Operativo Complementare) ha permesso di azzerare del tutto i costi per le famiglie.

Gli esaminatori inglesi si sono complimentati per la preparazione raggiunta dagli allievi, la serietà con cui hanno affrontato la prova e la vivacità della conversazione.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione