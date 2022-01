x x

CERIANO LAGHETTO – Nel periodo delle festività natalizie sono stati affidati, avviati o già portati a termine diversi interventi di manutenzione sul patrimonio comunale per mettere a disposizione in particolare di bambini e ragazzi, strutture più accoglienti, sicure e funzionali. Approfittando della chiusura per le vacanze natalizie, sono stati effettuati importanti lavori di tinteggiatura e verniciatura totale sia all’interno della scuola primaria “Don Antonio Rivolta” (in corso) sia della scuola secondaria “Aldo Moro” (ultimati).

Nel primo caso, l’intervento è stato affidato per una somma di circa 33mila euro (Iva ed oneri inclusi), nel secondo caso per un importo di circa 27mila euro, (Iva ed oneri inclusi). I lavori si sono conclusi in tempo per la riapertura dei plessi scolastici dopo le vacanze natalizie, mentre solo per la Primaria le aule saranno, in accordo con la scuola, ridipinte in questi mesi.

Negli ultimi giorni del 2021 è stata avviata la gara per assegnare i lavori di rifacimento della pista di atletica e della corsa di salto il lungo all’interno del campus scolastico di via Campaccio, oltre alla relativa sistemazione dell’area verde, per i quali sono stati messi a disposizione, complessivamente, 50.000 euro, comprensivi di Iva e oneri.

E’ stato inoltre affidato l’incarico per interventi di manutenzione e messa in sicurezza all’interno del parco pubblico “Il giardinone”. Il servizio è stato affidato per un importo di circa 22mila euro, Iva ed oneri inclusi.

Inoltre, sempre negli ultimi giorni del 2021 è stato completato un passaggio tecnico importante per l’acquisizione da parte del Comune di Ceriano Laghetto di tutti gli impianti di illuminazione pubblica, riscattandoli da Enel Sole. Questo passaggio è indispensabile per procedere poi alla messa a bando della gestione dell’illuminazione pubblica, secondo criteri di migliore offerta.

L’acquisto degli impianti ha avuto un costo per il Comune di circa 62 mila euro complessivi. “Ancora una volta ci sono investimenti importanti sulle nostre scuole” – afferma il vicesindaco e assessore all’Istruzione, Dante Cattaneo. “L’imbiancatura completa degli edifici della scuola primaria e secondaria garantiranno ambienti ancor più salubri e piacevoli ai nostri ragazzi e al personale scolastico, mentre la pista d’atletica e la pedana per il salto il lungo restituiranno ai ragazzi le opportunità di sport all’aperto, dopo le modifiche rese necessarie dall’ampliamento del centro sportivo”.

“Negli ultimi giorni dell’anno appena trascorso abbiamo deliberato interventi fondamentali per il miglioramento del patrimonio pubblico attraverso lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle nostre strutture” – chiosa il sindaco Roberto Crippa. “Si tratta di passaggi importanti con l’obiettivo di dare risposte concrete ed efficace alle esigenze di sicurezza, comodità e praticità, in particolare dei bambini, dei ragazzi e delle loro famiglie”.

