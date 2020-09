CARONNO PERTUSELLA / SARONNO – Due incidenti con ciclisti nelle scorse ore in zona. A Saronno ieri alle 16.25 intervento dell’ambulanza della Croce rossa del comitato cittadino per soccorrere un ragazzino di 13 anni caduto dalla bici, ha concluso il pomeriggio al pronto soccorso dell’ospedale di Garbagnate Milanese per essere medicato di comunque non gravi contusioni.

Una ciclista è stata invece investita a Caronno Pertusella: è successo ieri alle 8.10 in viale Europa alla periferia cittadina non lontano dal confine con Saronno. Sul posto immediato l’intervento di una pattuglia della polizia locale caronnese ed è arrivata anche una ambulanza della Misericordia Arese. La donna, di 51 anni, che era caduta al suolo, è stata trasportata all’ospedale di Garbagnate Milanese. Ha riportato lesioni e contusioni varie ma non è apparsa in pericolo di vita. Gli agenti della vigilanza urbana hanno avviato accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro ed appurare le eventuali responsabilità.

