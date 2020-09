MISINTO – Incidente stradale ieri in via Europa a Misinto: il sinistro si è verificato quando erano le 9.15, quando due centauri sono caduti dalla motocicletta sulla quale viaggiavano. Sono stati alcuni passanti a dare l’allarme e si sono immediatamente attivati i soccorsi; sul posto sono accorse una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Seregno ed anche una squadra dei vigili del fuoco; con loro una ambulanza della Croce rossa di Misinto poi affiancata anche dall’auto medica. Il tutto perchè in un primo momento le condizioni dei motociclisti erano apparse “delicate”. Ma i due, di 28 e 26 anni, si sono ben presto ripresi: a seguire il trasferimento all’ospedale di Saronno per gli accertamenti del caso. Al loro arrivo al nosocomio saronnese di piazza Borella le condizioni dei due non sono apparse assolutamente allarmanti.

I carabinieri, come sempre in simili circostanze, si sono occupati di eseguire tutti i rilievi del sinistro e quindi degli accertamenti del caso al fine di stabilire con precisione la dinamica di quanto è successo.

(foto archivio)

21092020