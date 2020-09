SARONNO – Sabato 26 settembre e 3 ottobre il Saronno Baseball Club organizza, al centro sportivo di via Ungaretti, due giornate di porte aperte rivolte ai ragazzi e alle famiglie che vogliono scoprire questo sport.

Il Saronno Baseball, nei suoi quasi cinquant’anni di storia sul territorio saronnese, ha accolto e cresciuto centinaia di ragazzi che hanno avuto l’opportunitá di scoprire l’“American Pastime” per eccellenza. Il baseball è fatto di fasi di gioco e ruoli molto diversi: battuta, lancio, prese… uno sport che premia l’intelligenza e la tattica piú della fisicitá.

In questo evento i ragazzi potranno provare mazze, guantoni e palline seguiti da un team di tecnici disponibili per ogni spiegazione. Le categorie giovanili inizieranno gli allenamenti in palestra nel mese di novembre e questo inverno potranno giá cimentarsi nel torneo indoor organizzato dalla Fibs Lombardia; gli allenamenti sul campo inizieranno fra febbraio e marzo in preparazione del campionato fra aprile e luglio.

