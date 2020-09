SARONNO – Dall’adozione del cane Luce un progetto di solidarietà per i quattrozampe. E’ stata la scelta di Marcella Catanzaro e Antonella Grado che hanno coinvolto anche i loro amici. L’idea è nata dal desiderio di sensibilizzare le persone a fare ciclicamente delle donazioni nei riguardi degli ospiti a 4 zampe che sono nei canili e nei gattili. “Abbiamo adottato Luce (Marley) presso il Pal di Legnano qualche anno fa – spiegano Marcella e Antonella – Luce è la nostra gioia e proprio perché sappiamo che ci sono altri amici a 4 zampe che hanno bisogno, abbiamo avuto l’idea di creare un evento da divulgare tra le nostre conoscenze per promuovere una donazione a Pal”. Un progetto che ha avuto ottimi risultati: “Siamo riuscite – tramite un battente Tam Tam – a ricevere diverse cose (cibo, coperte, ciotole, guinzagli, detersivi etc) ed abbiamo conseguito una buona raccolta.Da soli si può fare molto, insieme si può fare di più!”.